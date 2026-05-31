arezzo rock italian academy fa tappa a teatro fino al 6 giugno

Da domani e fino al 6 giugno, il teatro Pietro Aretino ospita la tappa di Aria di Musica – Arezzo Rock Italian Academy, un evento dedicato a giovani artisti tra i 18 e i 35 anni. La manifestazione si inserisce nelle celebrazioni dei 40 anni di Arezzo Wave. La rassegna coinvolge artisti emergenti e si svolge nella sede teatrale cittadina. L’evento si conclude il 6 giugno.

Arezzo, 31 maggio 2026 – Nel vivo da domani al 6 giugno al teatro Pietro aretino di Arezzo Aria di Musica – Arezzo Rock Italian Academy, la nuova academy ideata in occasione dei 40 anni di Arezzo Wave e rivolta a giovani artisti e artiste di età compresa fra i 18 e i 35 anni. Un percorso di formazione e pratica musicale guidato da musicisti e professionisti di primo piano della scena italiana; tra i docenti confermati figurano di Elio, BigMama, Alex Braga, Cristiano Godano, Ladri di Carrozzelle e Dj Ralf. Un progetto completamente gratuito articolato in 26 giorni complessivi di lavoro suddivisi in quattro sessioni tra febbraio e ottobre... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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