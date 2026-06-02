La svastica nella scuola ucraina è un simbolo solare tradizionale presente anche nella cultura russa

Una foto mostra un gruppo di studenti in fila nel cortile di un istituto tecnico professionale di Vinnytsia. Sul muro dietro di loro si vede un simbolo che ricorda una svastica, un disegno tradizionale di origine solare presente anche nella cultura russa. Il simbolo, visibile tra gli studenti, è stato interpretato come un elemento culturale e storico, senza riferimenti a connotazioni politiche o ideologiche.

Circola la foto di un gruppo di studenti schierati nel cortile di una scuola ucraina, l’ Istituto Tecnico Professionale di Vinnytsia. La didascalia sostiene che i ragazzi avrebbero formato una «svastica nazista», presentandolo come prova che l’Ucraina insegnerebbe il nazismo a scuola. L’immagine virale è specchiata orizzontalmente e la figura composta dagli studenti è una?????? (svarga), antico simbolo solare del ricamo popolare ucraino (almeno dal 1876), realizzata durante un flashmob per la Giornata della Vyshyvanka. Per chi ha fretta. L’immagine virale è specchiata orizzontalmente. La targa fissa della «panchina rossa», il tombino e la tettoia metallica risultano sul lato opposto rispetto alle foto autentiche pubblicate dalla scuola. 🔗 Leggi su Open.online

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