L’IA come infrastruttura del presente | il mercato europeo crescerà del 457% entro il 2030 ma la sfida vera è anche nella scuola

Il mercato europeo dell'intelligenza artificiale ha un valore attuale di circa 56,7 miliardi di euro e, secondo le previsioni di Grand View Research, entro il 2030 raggiungerà i 316,3 miliardi, con una crescita complessiva del 457%. Il tasso di incremento annuale composto si attesta intorno al 33,2%. La diffusione di questa tecnologia coinvolge diversi settori, ma tra le sfide più rilevanti ci sono anche le implicazioni nel sistema scolastico, dove l’adozione di strumenti basati sull’IA richiede un cambiamento strutturale.

Il mercato europeo dell'intelligenza artificiale vale oggi 56,7 miliardi di euro. Entro il 2030, secondo le proiezioni di Grand View Research, toccherà i 316,3 miliardi, con una crescita del +457% e un tasso di incremento annuale composto del +33,2%. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Perché lEuropa Sta Dormendo e la Cina sta Correndo | L'Uomo e La Macchina Podcast

Sullo stesso argomento

Geely, Aiden He: “Entro il 2030 vogliamo il 5% del mercato europeo”Aiden He, ceo di Geely Europe, si siede praticamente in mezzo a noi giornalisti stranieri e dice: “Pronto a rispondere a tutti per un’ora, poi potete...

Presente e futuro dell’IA: rischi e opportunità. Ma la vera sfida è puntare sulla formazione"L’Intelligenza Artificiale non è solo una questione tecnologica, è una trasformazione culturale, giuridica, economica e sociale che richiede il...

Qualche informazione su se l'approccio innovativo multiplayer di Claude Design potrebbe andare al Claude mainstream (o a qualsiasi'altra chat IA come Notion)? reddit

Trasferimento traccia Google(TG:e10838).xnm - Results on X | Live Posts & Updates x.com

IA agentica, il data center cambia equilibrio tra CPU e GPUL’IA agentica cambia il data center: CPU e GPU devono lavorare in equilibrio per sostenere agenti AI, workload, rete e sicurezza enterprise ... 01net.it

L’Italia sogna di ospitare una gigafactory europea per l’IA. Ecco quali sono le possibilità concreteIl ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha rilanciato la candidatura per una maxi-fabbrica di dati. Ma che carte abbiamo in mano per riuscirci davvero? E cosa ... repubblica.it