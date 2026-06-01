La strage dei braccianti uccisi e bruciati nel minivan | l’agguato alla pompa di benzina la pista del racket dei caporali

Alle 13, un minivan è stato trovato in fiamme sotto la pensilina di un distributore di benzina sulla statale 106 Jonica, in territorio di Amendolara. Inizialmente si pensava a un incidente, ma le indagini hanno evidenziato un attacco doloso. Sono stati trovati resti di braccianti uccisi e bruciati all’interno del veicolo. La pista principale punta a un episodio collegato a un racket di caporali, legato al controllo del lavoro agricolo.

Amendolara (Cosenza) – Sembrava un incidente. Alle 13 un minivan in fiamme sotto la pensilina di un distributore IP, sulla statale 106 Jonica, in territorio di Amendolara. Alle 16, quando i vigili del fuoco hanno finito il loro lavoro e i resti dei corpi carbonizzati sono diventati più riconoscibili, la verità si è fatta brutale: quei quattro braccianti pakistani non sono morti per uno scoppio accidentale. Sono stati assassinati, poi dati alle fiamme. Un’esecuzione in pieno giorno. Il fumo nero si era alzato visibile per chilometri lungo la costa calabrese. Sotto quella pensilina — ridotta, come ha detto qualcuno sul posto, a “un salice annerito” — c'erano quattro migranti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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