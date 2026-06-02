Dopo decenni di discriminazioni, molte donne hanno potuto esercitare il diritto di voto. La prima volta, molte hanno percepito la scheda elettorale come un simbolo di libertà e di democrazia. La conquista del suffragio femminile è avvenuta in tempi diversi nei vari Paesi, spesso con lunghe battaglie e esclusioni. La partecipazione alle urne ha rappresentato per molte donne il raggiungimento di un’aspirazione e di un diritto fondamentale.

«S entivano la gioia di essere finalmente libere, come italiane e come donne, e quella scheda su cui mani incerte o sicure tracciavano una croce era per loro un simbolo di democrazia, di libertà e di aspirazioni finalmente realizzate ». Così Nilde Iotti ricordava la prima volta delle donne al voto il 2 giungo 1946. Ma in Italia, come in molti altri Paesi, questa conquista non fu universale. Classe sociale, istruzione, origine etnica e perfino reputazione morale continuarono a influenzare l’accesso al voto e, quindi, alla partecipazione politica delle donne. In alcuni Stati, il suffragio femminile fu accompagnato da esclusioni mirate verso categorie di donne considerate moralmente indegne o incapaci di esercitare una piena cittadinanza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La storia del suffragio femminile nel mondo è anche una storia di esclusioni. Per molte donne, l'accesso alle urne è arrivato dopo decenni di discriminazioni

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Il diritto di voto non è più un tabù | Contro l'ordine divino | Film Completo

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