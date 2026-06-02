La sorella di Cerundolo fa la macumba a Berrettini nel tie-break | gesti iettatori alle spalle di Matteo

Durante il tie-break, la sorella di Juan Manuel Cerundolo ha eseguito dei gesti con le mani alle spalle di Matteo Berrettini, considerati iettatori. Il video dell’episodio è diventato virale sui social. La scena si è svolta nel corso di una partita di tennis, con l’attenzione rivolta ai movimenti della donna dietro il giocatore italiano. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma il gesto ha attirato numerose reazioni online.

E diventato virale il video della sorella di Juan Manuel Cerundolo che nel corso del match contro Matteo Berrettini fa dei gesti con le mani con la chiara intenzione di portare sfortuna al tennista azzurro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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In una giornata tennistica notevole come quella di ieri la cosa migliore in assoluto è stata la sorella di Cerundolo che faceva le macumbe a Berrettini x.com

La sorella di Cerundolo che cerca di maledire Berrettini durante la partita reddit

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