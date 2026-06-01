LIVE Berrettini-J Cerundolo 6-3 7-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince il secondo set dopo un tie-break dominato!
Berrettini ha vinto il secondo set contro Cerundolo al tie-break, con il punteggio di 7-6. Il match si sta giocando a Roland Garros 2026. Nel primo set, l’azzurro aveva già conquistato il 6-3. Durante il tie-break, Berrettini ha dominato con colpi precisi. La partita prosegue per il terzo set. Intanto, in un altro incontro, l’argentino ha commesso un errore con un dritto che è uscito in lunghezza.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 15-0 Chiamata in ritardo, ma il dritto diagonale dell’argentino esce in lunghezza. 18.21 Torna in campo Cerundolo, può iniziare il terzo set! 18.19 Nel frattempo, Errani e Vavassori hanno superato per 2-0 Danilina e Tracy, conquistando la semifinale del torneo di doppio misto. Ricordiamo, inoltre, che al termine del match di Berrettini che speriamo possa terminare dopo il terzo set, Arnaldi scenderà in campo sul Suzanne-Lenglen per sfidare Tiafoe e per provare ad accedere ai quarti di finale. 18.18 Tarda a rientrare Cerundolo, sperando per lui che il problema accusato non sia grave. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Juan M. CERUNDOLO vs Matteo BERRETTINI | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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