LIVE Berrettini-J Cerundolo 6-3 7-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince il secondo set dopo un tie-break dominato!

Notizia in breve

Berrettini ha vinto il secondo set contro Cerundolo al tie-break, con il punteggio di 7-6. Il match si sta giocando a Roland Garros 2026. Nel primo set, l’azzurro aveva già conquistato il 6-3. Durante il tie-break, Berrettini ha dominato con colpi precisi. La partita prosegue per il terzo set. Intanto, in un altro incontro, l’argentino ha commesso un errore con un dritto che è uscito in lunghezza.