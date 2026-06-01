LIVE Berrettini-J Cerundolo 6-3 7-6 6-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | altro tie-break l’azzurro vuole chiudere il match

Notizia in breve

Nel terzo set, il punteggio è 6-6 e si sta disputando un tie-break. Durante lo scambio, il nastro ha aiutato Berrettini, ma la riga ha impedito a Cerundolo di colpire. Successivamente, il giocatore argentino ha tentato un passante di rovescio che non è passato. Il match prosegue con il punteggio in parità, e Berrettini cerca di chiudere il set.