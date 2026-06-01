LIVE Berrettini-J Cerundolo 6-3 7-6 6-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | altro tie-break l’azzurro vuole chiudere il match
Nel terzo set, il punteggio è 6-6 e si sta disputando un tie-break. Durante lo scambio, il nastro ha aiutato Berrettini, ma la riga ha impedito a Cerundolo di colpire. Successivamente, il giocatore argentino ha tentato un passante di rovescio che non è passato. Il match prosegue con il punteggio in parità, e Berrettini cerca di chiudere il set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 5-6 Il nastro aiuta Berrettini ma la riga salva Cerundolo, poi il passante di rovescio dell’argentino non passa! Seconda. 4-6 Il primo se ne va con il serve and volley di Cerundolo che finisce in corridoio. 3-6 Il nastro porta via il passante di rovescio diagonale di Matteo. Tre set point per l’argentino. Seconda. 3-5 Dritto vincente di Berrettini che non si distare nonostante la deviazione del nastro. 2-5 Altra discesa a rete in controtempo dell’argentino che chiude con la volée. Seconda palla. 2-4 Volée vincente di Cerundolo. 2-3 In rete il rovescio lungolinea di Matteo che deve recuperare un mini break. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Juan M. CERUNDOLO vs Matteo BERRETTINI | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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