La Soprintendenza fermi i lavori a via Mezzocannone rifatta in due colori | protesta dei residenti del centro di Napoli

I residenti del centro storico di Napoli hanno inviato una lettera alla Soprintendenza chiedendo di interrompere i lavori di riqualificazione di via Mezzocannone. La strada è stata rifatta con due colori diversi, suscitando lamentele tra i cittadini. Le foto della zona mostrano il contrasto tra le parti della pavimentazione, che ha portato i residenti a chiedere un intervento. La richiesta riguarda la sospensione dei lavori fino a quando non verranno chiariti i dettagli del progetto.

Gli abitanti del centro storico Unesco di Napoli hanno scritto alla Soprintendenza dopo le foto dei marciapiedi in due colori diversi: "I lavori in via Mezzocannone vanno sospesi subito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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