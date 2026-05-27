Napoli il marciapiedi di via Mezzocannone rifatto con mattonelle diverse | ora è di due colori

Nel centro storico di Napoli, il marciapiedi di via Mezzocannone è stato rifatto utilizzando mattonelle di colori e forme diverse. La modifica riguarda una parte del marciapiedi, che ora presenta due tonalità distinti, creando un contrasto visibile lungo il percorso. L'intervento riguarda una zona pedonale nel cuore della città, nota per la sua frequentazione e importanza storica. La differenza di materiale si nota chiaramente lungo il tratto interessato.

Al centro storico Unesco di Napoli il marciapiedi di via Mezzocannone rifatto con due mattonelle diverse per colore e forma. Polemica in consiglio comunale. Paipais: "Un'arlecchinata, si corregga subito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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