Napoli il nuovo marciapiedi di via Mezzocannone rifatto con mattonelle diverse | ora è di due colori

A Napoli, nel centro storico riconosciuto dall'Unesco, il marciapiedi di via Mezzocannone è stato rifatto utilizzando mattonelle di due colori e forme differenti. La modifica riguarda una sezione della via, dove le nuove pavimentazioni si distinguono per le differenze estetiche rispetto alle precedenti. Questa variazione è visibile lungo il marciapiedi, che ora presenta un contrasto tra le due tipologie di mattonelle. La modifica interessa un tratto della via nel cuore della zona storica.

Al centro storico Unesco di Napoli il marciapiedi di via Mezzocannone rifatto con due mattonelle diverse per colore e forma. Polemica in consiglio comunale. Paipais: "Un'arlecchinata, si corregga subito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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