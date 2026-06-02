La situazione in vista delle elezioni Figc il 22 giugno

Da ildifforme.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In vista delle elezioni della Figc del 22 giugno, Giovanni Malagò ha annunciato l’obiettivo di ottenere un consenso ampio. Per raggiungerlo, intende rafforzare le Nazionali, puntando su investimenti nei giovani e sulla sostenibilità economica. Inoltre, propone un piano nazionale per migliorare gli impianti sportivi. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui finanziamenti previsti, né sono state annunciate altre candidature ufficiali.

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Malagò e Abetelo scorso 14 maggiohanno presentato i loro programmi in vista delle elezioni per la presidenza dellaFigcil prossimo 22 giugno. Dopo le dimissioni di Gravina, sarà eletto un altro presidente, ma rimarrà identico il consiglio federale: tutti i 21 consiglieri in carica con la governance precedente (tra cui Marotta, Campoccia e Chiellini in quota A) si sono ripresentati e verranno contestualmente rieletti. Visto che il consiglio federale resterà immutato, il nuovo presidente dovrà essere in grado di essere la miccia che scatenerà un cambiamento nella nostra federazione. In Lega Pro invece c’è il margine per una scelta: Macchia (Potenza) sfiderà Gallazzi (Alcione), con il secondo nettamente favorito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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