Figc presentate candidature ufficiali di Malagò e Abete in vista delle elezioni del 22 giugno il primo | Sono uomo di parola

Da ilgiornaleditalia.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La sfida per la successione ai vertici della Federcalcio entra dunque nel vivo. Giovanni Malagò, già sostenuto da Lega Serie A, Assocalciatori e Associazione Italiana Allenatori, ha ottenuto anche l’appoggio della Lega Serie B e sarà lui il nuovo presidente della Federcalcio, come anticipato dal Gio.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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