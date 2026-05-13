La sfida per la successione ai vertici della Federcalcio entra dunque nel vivo. Giovanni Malagò, già sostenuto da Lega Serie A, Assocalciatori e Associazione Italiana Allenatori, ha ottenuto anche l’appoggio della Lega Serie B e sarà lui il nuovo presidente della Federcalcio, come anticipato dal Gio.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Figc, presentate candidature ufficiali di Malagò e Abete in vista delle elezioni del 22 giugno, il primo: “Sono uomo di parola”

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