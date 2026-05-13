Elezioni Figc sondaggio sul nuovo presidente in vista del voto del 22 giugno | Giovanni Malagò o Giancarlo Abete? - VOTA

Il 22 giugno si terrà l’elezione del nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con 275 delegati chiamati a votare. In corsa ci sono due candidati, uno già presidente e l’altro ex dirigente, entrambi sostenuti da differenti componenti del mondo calcistico. Prima del voto, un sondaggio ha raccolto le preferenze di un campione rappresentativo dei presenti, indicando possibili tendenze tra i candidati.

Il 22 giugno saranno coinvolti nell’elezione i 275 delegati delle varie componenti del calcio italiano: la Lega Nazionale Dilettanti vale il 34%, l’Associazione Italiana Calciatori il 20%, la Serie A il 18%, la Lega Pro il 12%, l’Associazione Italiana Allenatori Calcio il 10% e la Lega Serie B il 6%.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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