Il Tar ha approvato un fondo che può stipulare contratti turistici su 100 appartamenti di lusso nella zona Duomo di Firenze, nonostante un’ordinanza del Pd vieti le locazioni brevi in centro storico. La decisione permette affitti temporanei di alta gamma, mentre altre forme di locazione temporanea sono interdette. La situazione crea un contrasto tra le restrizioni locali e le decisioni giudiziarie relative ai contratti di affitto di immobili di pregio.

È il paradosso «realizzato» da Sara Funaro. Il sindaco dem del capoluogo toscano ha fatto della lotta agli affitti «mordi e fuggi» un tratto distintivo che adesso gli si sta ritorcendo contro, se è vero che host, cittadini e property manager da tutta Italia sono pronti a mobilitarsi con una manifestazione di protesta prevista proprio nella sua città per il 4 giugno. Ma andiamo con ordine. Da tempo Firenze guida la corsa dei centri d’arte governati dalle amministrazioni di sinistra a limitare «le locazioni con il lucchetto». Nella culla di Dante, c’è il blocco dei nuovi affitti nel centro storico, ogni singolo appartamento destinato a... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La sinistra vuole espropriarci casa ma consente affitti brevi extra lusso

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La casa (Evil Dead)

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