La casa dei nonni diventa B&B | boom di keybox in Umbria e guerra degli affitti brevi Cosa sta succedendo
Negli ultimi tempi, in alcune zone dell'Umbria, molte case storiche sono state convertite in strutture per affitti brevi, B&B o case vacanza. Alcuni immobili, alcuni ristrutturati con cura, vengono destinati a questo scopo, mentre altri sono ambienti più semplici, un tempo usati come laboratori o depositi. Questa tendenza ha portato a un aumento delle chiavi di accesso automatico, creando una sorta di competizione tra gli operatori del settore.
La casa dei nonni o dei genitori trasformata in appartamenti per affitti brevi, B&B, case vacanza. A volte begli immobili finemente ristrutturati, altre volte tuguri al piano stradale, una volta usati come laboratori artigiani o come legnaie. Si riconoscono dalla targhetta (quando c’è) sul.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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