Questa città non è un albergo Come regolare gli affitti brevi? | Sinistra Italiana Bergamo svela i numeri del boom di Airbnb a Bergamo

A Bergamo, il turismo ha portato a un aumento delle inserzioni di affitti brevi sulla piattaforma Airbnb, con numeri che sono stati recentemente condivisi da Sinistra Italiana. L’incontro pubblico intitolato “Questa città non è un albergo” si propone di analizzare l’effettivo impatto di questa tendenza sul mercato immobiliare locale e di identificare chi siano i soggetti che gestiscono le attività di affitto temporaneo in città.

Bergamo. Qual è il vero impatto del turismo sul mercato immobiliare di Bergamo? Chi gestisce Airbnb a Bergamo? A queste domande risponderà l’incontro pubblico “Questa città non è un albergo. Come regolare gli affitti brevi?”, organizzato da Sinistra Italiana Bergamo per martedì 5 maggio alle 20,30, nell’ Auditorium Gramsci in via Furietti, 21. Dati inediti: la mappa della trasformazione. Il cuore dell’evento sarà la presentazione, in anteprima assoluta, di una ricerca dettagliata sulla diffusione di Airbnb nel capoluogo dal 2017 a oggi. Lo studio, curato dal Full – Future Urban Legacy Lab del Politecnico di Torino, offre una fotografia scientifica e finora inedita di come il boom degli affitti brevi rischia di cambiare i connotati della città.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Affitti brevi, ricorso contro il Comune di Bergamo Scontro sugli affitti brevi, Confedilizia porta in tribunale il Comune di BergamoIl ricorso al Tar di Brescia promosso dall’associazione con Appe e Fiaip Bergamo per annullare il nuovo regolamento: “Andremo fino in fondo”. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Questa città non è un albergo. Come regolare gli affitti brevi?: Sinistra Italiana Bergamo svela i numeri del boom di Airbnb a Bergamo dal 2017 ad oggi; Venezia, è scontro politico sull'Islam. Inventate paure, No, sottomettono le donne; Fiano (PD): Per molti oggi è inaccettabile che si possa essere antifascisti e sionisti insieme; Morto Biagio De Giovanni, il filosofo che a sinistra anticipava i tempi della politica. Questa città non è un albergo. Come regolare gli affitti brevi?: Sinistra Italiana Bergamo svela i numeri del boom di Airbnb a BergamoL'evento di martedì 5 maggio alle 20,30, nell'Auditorium Gramsci in via Furietti, 21 incentrato su come il turismo incide sul mercato delle abitazioni a Bergamo ... bergamonews.it VOGLIAMO LA LUNA – Seconda Edizione Dopo il grande successo della prima edizione, Sinistra Italiana - Bergamo, in collaborazione con UGS Lombardia, è entusiasta di dare il via alla seconda edizione di “Vogliamo La Luna”! Un ringraziamento di - facebook.com facebook