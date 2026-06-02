La sinistra si spacca su Kanye West

Da laverita.info 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La vicenda riguarda i concerti annullati di Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia. Dopo l'annuncio iniziale della loro partecipazione, i Democratici hanno mostrato divisioni: alcuni sostenevano comunque gli eventi, mentre altri hanno espresso preoccupazione per i possibili problemi legati alla presenza dei musicisti. La posizione ufficiale si è poi orientata verso il riconoscimento delle difficoltà e dei rischi associati, portando a un dietrofront rispetto alla volontà di confermare i concerti.

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Una figuraccia epica per il Pd locale, che aveva puntato tantissimo sull’Hellwatt festival, con in programma i concerti di West e Scott, per rilanciare l’arena, realizzata con fondi (anche) della Regione Emilia-Romagna. E invece, è andata male: il festival ha dovuto cambiare nome per evitate guai legali dopo il licenziamento del direttore artistico, e adesso, con la cancellazione dei due concerti di maggior richiamo, la frittata è fatta. L’annullamento del concerto di West, in particolare, è frutto delle sue prese di posizione antisemite (poi rinnegate), come si legge nel comunicato della Prefettura: «Il Prefetto di Reggio Emilia, Salvatore... 🔗 Leggi su Laverita.info

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