La vicenda riguarda i concerti annullati di Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia. Dopo l'annuncio iniziale della loro partecipazione, i Democratici hanno mostrato divisioni: alcuni sostenevano comunque gli eventi, mentre altri hanno espresso preoccupazione per i possibili problemi legati alla presenza dei musicisti. La posizione ufficiale si è poi orientata verso il riconoscimento delle difficoltà e dei rischi associati, portando a un dietrofront rispetto alla volontà di confermare i concerti.

Una figuraccia epica per il Pd locale, che aveva puntato tantissimo sull’Hellwatt festival, con in programma i concerti di West e Scott, per rilanciare l’arena, realizzata con fondi (anche) della Regione Emilia-Romagna. E invece, è andata male: il festival ha dovuto cambiare nome per evitate guai legali dopo il licenziamento del direttore artistico, e adesso, con la cancellazione dei due concerti di maggior richiamo, la frittata è fatta. L’annullamento del concerto di West, in particolare, è frutto delle sue prese di posizione antisemite (poi rinnegate), come si legge nel comunicato della Prefettura: «Il Prefetto di Reggio Emilia, Salvatore... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La sinistra si spacca su Kanye West

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Kanye West, cancellato concerto in Polonia dopo polemiche su posizioni antisemiteIl concerto di un rapper statunitense in Polonia è stato annullato poche ore prima dell’evento.

Polemiche su Kanye West antisemita, gli organizzatori confermano il concerto a Reggio EmiliaDopo le polemiche legate alle accuse di antisemitismo rivolte a Kanye West, gli organizzatori del suo concerto in Italia hanno confermato l’evento a...