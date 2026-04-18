Kanye West cancellato concerto in Polonia dopo polemiche su posizioni antisemite

Il concerto di un rapper statunitense in Polonia è stato annullato poche ore prima dell’evento. La decisione è stata presa dopo che sono circolate dichiarazioni antisemite, razziste e filo-naziste attribuite all’artista, suscitando forte reazione tra le autorità e il pubblico. Le pressioni politiche e le critiche pubbliche hanno portato alla cancellazione, che è stata comunicata ufficialmente dalle organizzazioni coinvolte.

(Adnkronos) – Il concerto di Kanye West in Polonia è stato cancellato a seguito di pressioni politiche e di forti critiche legate a una serie di dichiarazioni antisemite, razziste e filo-naziste attribuite al rapper statunitense. L’esibizione, prevista per il 19 giugno allo stadio Slesia di Chorzów e annunciata come il suo primo ritorno nel Paese dopo 15 anni, non si terrà “per ragioni formali e legali”, secondo quanto comunicato dalla struttura che avrebbe dovuto ospitare l’evento. La decisione arriva dopo le dure parole della ministra polacca della Cultura e del Patrimonio nazionale, Marta Cienkowska, che aveva definito “inaccettabile” la scelta di ospitare West.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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È stato annullato un concerto del rapper Kanye West in Polonia, per via delle sue dichiarazioni antisemite x.com