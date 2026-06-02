La sfida delle coalizioni e l’esigenza delle primarie a sinistra
La coalizione di centrodestra ha annunciato che presenterà nuovamente Giorgia Meloni come candidata premier alle prossime elezioni. La decisione è stata comunicata poco prima della fine della legislatura, che dovrebbe concludersi anticipatamente per rispettare il tradizionale calendario di fine maggio. La conferma arriva in un momento in cui si discute molto delle alleanze e delle primarie a sinistra, che restano ancora aperte.
Roma, 2 giugno 2026 – A fine legislatura, ragionevolmente anticipata di poco, per ripristinare il classico calendario di tarda primavera, la coalizione di centrodestra si ripresenterà agli elettori riproponendo Giorgia Meloni per Palazzo Chigi. Sul versante opposto una nuova coalizione, mai sperimentata prima sul piano nazionale, il cosiddetto campo largo, proverà a batterla. https:www.quotidiano.netvideopoliticalelettorale-conte-improbabile-collaborare-a-testo-maggioranza-at95rymr È pensabile che per tanti mesi le lasci il vantaggio competitivo di essere l’unica candidata effettiva per quel ruolo, opponendole solo una coalizione acefala? Evidentemente no e del tutto a prescindere dall’approvazione di una n uova legge elettorale, che formalizzi o meno candidature per quel ruolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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