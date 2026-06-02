La sfida delle coalizioni e l’esigenza delle primarie a sinistra

Notizia in breve

La coalizione di centrodestra ha annunciato che presenterà nuovamente Giorgia Meloni come candidata premier alle prossime elezioni. La decisione è stata comunicata poco prima della fine della legislatura, che dovrebbe concludersi anticipatamente per rispettare il tradizionale calendario di fine maggio. La conferma arriva in un momento in cui si discute molto delle alleanze e delle primarie a sinistra, che restano ancora aperte.