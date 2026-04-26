I termini per presentare le liste di candidati alle elezioni comunali di maggio sono scaduti ieri, nel giorno della Liberazione. Le coalizioni si preparano a sfidarsi in diverse città, tra cui Senigallia e Fermo, con l’obiettivo di conquistare il maggior numero di municipi possibile. La competizione si gioca su più fronti, con schieramenti che hanno già definito le proprie candidature e strategie. Ora si attende il voto, che si svolgerà tra circa un mese.

ANCONA Il dado è tratto. Ieri, proprio nel giorno della Liberazione, sono scaduti i termini per presentare le liste di candidati alle Amministrative di maggio. Tutto (o quasi) come da copione: pochi colpi di scena. Ora inizia l’ultimo miglio, quello degli sgambetti e delle bordate. Il mese in cui la campagna elettorale si fa rovente. Se i comuni chiamati alle urne sono 27 in tutte le Marche, la sfida tra partiti e coalizioni si concentra in quattro città in particolare: Macerata, Fermo, Senigallia e San Benedetto del Tronto. Capoluoghi di provincia la prima coppia e due centri molto popolosi la seconda. Le motivazioni Entrambi gli...🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Da Senigallia a Fermo, poker alle Comunali: la sfida delle coalizioni è conquistarle tutte

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