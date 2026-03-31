Nel cimitero politico della sinistra si ripresenta il tema delle primarie, con gli esponenti dell’opposizione che si dividono su come procedere. La discussione riguarda se dare priorità al programma o alle preferenze della base, oltre alle regole da adottare. Nel frattempo, sono stati annunciati i candidati di alcune città, con i sindaci di Milano e Genova tra i più coinvolti nella discussione.

Un fantasma si aggira per il circo a tre piste del centrosinistra: quello delle primarie. Magico rito propiziatorio per trasmettere all’opinione pubblica la rassicurante immagine di un fronte democraticamente unito, pronto a governare già oggi. «Giorgia Meloni esca dal Palazzo, l’alternativa c’è già», ha tuonato Elly Schlein dopo la vittoria dei No. «Giuseppe Conte ha “aperto” alle primarie.», l’ha provocata La Stampa. E lei, andando di supercazzola: «Noi siamo testardamente unitari. Sono certa che ci metteremo d’accordo sul percorso per costruire il programma per l’alternativa. E anche sulla modalità di scelta ho sempre detto che in caso scegliessimo insieme sarò ovviamente disponibile». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Nel camposanto della sinistra torna il fantasma delle primarie

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