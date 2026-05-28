Dacia Maraini | La scuola crea il futuro di un Paese non può essere trattata come un’azienda

Dacia Maraini ha affermato che la scuola costruisce il futuro di un Paese e non può essere gestita come un’azienda. Durante la trasmissione “I protagonisti” di Orizzonte Scuola, ha commentato il ruolo degli insegnanti, della lettura e della memoria, sottolineando l’importanza di un sistema scolastico centrato sull’educazione e sulla cultura, piuttosto che sulla logica imprenditoriale.

Nella puntata de “I protagonisti” di Orizzonte Scuola, Dacia Maraini riflette sul ruolo della scuola, degli insegnanti, della lettura e della memoria. La scrittrice richiama la necessità di restituire centralità culturale ed economica all’istruzione, di educare alla responsabilità e di introdurre stabilmente nella scuola l’educazione ai sentimenti e al rispetto dell’altro. L’istituzione scolastica non può essere letta con le stesse categorie dell’organizzazione produttiva. Il rischio, secondo la scrittrice, è che il linguaggio dell’efficienza finisca per oscurare la funzione culturale della scuola. “Per me per esempio chiamare il preside o... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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