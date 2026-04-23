Scuola devastata a Siracusa la preside | Dormirò a scuola finché non riterrò la situazione tranquilla

Per tre notti consecutive, l’istituto comprensivo Verga-Martoglio di Siracusa è stato teatro di atti di vandalismo che hanno causato gravi danni alle aule. I danni includono libri a terra, banchi e sedie rovesciati e arredi danneggiati. La preside ha dichiarato che dormirà a scuola finché non riterrà che la situazione sia sotto controllo. Nessuno è stato ancora identificato in relazione ai fatti.

Gravi atti di vandalismo hanno colpito per tre notti consecutive l'istituto comprensivo Verga-Martoglio di Siracusa, dove ignoti hanno lasciato dietro di sé aule devastate, libri a terra, banchi e sedie rovesciati e arredi danneggiati. Secondo quanto documentato anche da Siracusa Post, gli intrusi avrebbero svuotato estintori nei corridoi e distrutto parte del materiale didattico, oltre a rubare un computer. La preside ha annunciato di essere pronta a restare a scuola fino al ripristino della sicurezza.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Scuola devastata a Siracusa, la preside: "Dormirò a scuola finché non riterrò la situazione tranquilla" Notizie correlate Liceo Parini, la lettera del preside: “Dormo a scuola contro l’occupazione”Ci sono mattine in cui il silenzio di una scuola viene rotto da voci che sembrano non avere tregua. Studente assalta la scuola, il coraggio della preside: poi l’orroreUn cortile scolastico trasformato in teatro di terrore, il rumore improvviso degli spari, studenti in fuga verso le aule per cercare riparo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Siracusa, scuola devastata. La preside: Dormo qui fino all’arrivo delle telecamere; Scuola devastata da tre notti, la preside: Dormirò qui fino all’arrivo delle telecamere; Vandali a scuola nel quartiere a rischio, dopo l'ennesimo blitz la preside veglia tra i banchi: Li aspetto qui; Raid vandalico in una scuola di Siracusa, Turano: Atto inaccettabile contro la comunità. Scuola devastata da tre notti, la preside: Dormirò qui fino all’arrivo delle telecamereUna scuola nel mirino, una comunità ferita, una dirigente che sceglie la resistenza. Per la terza notte di fila il plesso dell’istituto comprensivo Martoglio-Verga di via Monsignor Caracciolo, a Sirac ... blogsicilia.it Raid vandalico in una scuola di Siracusa, Turano: Atto inaccettabile contro la comunitàUn nuovo atto vandalico colpisce una scuola di Siracusa. L’episodio riguarda un plesso dell’Istituto comprensivo Martoglio – Verga, fatto che ha riacceso l’attenzione su un fenomeno che continua a des ... blogsicilia.it Abitazione devastata mentre la comunità salutava l’agente della Scuola di Polizia: la famiglia scopre il colpo al rientro dal Santuario, cresce la richiesta di giustizia - facebook.com facebook