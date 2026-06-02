La Scuola di sviluppo Zuffellato Technologies storia di un successo
Zuffellato Technologies ha avviato una scuola di sviluppo, offrendo formazione tecnica ai giovani. Le lezioni si svolgono in ambienti riservati, con studenti impegnati in attività pratiche e teoriche. L’obiettivo è preparare le nuove generazioni alle sfide del settore tecnologico, senza annunci pubblicitari o eventi pubblici. La struttura si concentra sulla formazione interna, con un approccio pratico e diretto, in un contesto riservato e dedicato esclusivamente ai partecipanti.
Ci sono luoghi in cui il futuro arriva in silenzio. Non con proclami o slogan, ma dentro una sala riunioni, davanti agli occhi di studenti che provano a immaginare il proprio domani. A Ferrara, il viaggio della Scuola di sviluppo territoriale si è chiuso così: partendo dalla lezione di Adriano Olivetti e arrivando all’ intelligenza artificiale, attraversando cinquant’anni di industria italiana e mettendo al centro una domanda che resta attualissima — quale rapporto deve esistere fra innovazione, lavoro e persona? L’ultima lezione della terza edizione della Scuola si è svolta nella sede di Zuffellato Technologies Srl, al termine di un percorso che nei mesi scorsi aveva portato gli studenti dentro i luoghi strategici dell’economia ferrarese: dalle start-up innovative di Sipro al Petrolchimico, passando per Salvi Vivai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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#salutementale Il benessere psicologico non è una variabile privata, marginale, da considerare solo quando diventa disagio conclamato. È una infrastruttura invisibile del Paese: sostiene salute, lavoro, scuola, relazioni, comunità, sviluppo. huffingtonpost.it/ x.com
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