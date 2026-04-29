Sviluppo ambiente e scuola | la ricetta di Barbaro per il rilancio di Pignataro

In vista delle imminenti elezioni comunali a maggio, il candidato al consiglio comunale con una lista di centrosinistra ha presentato il suo progetto per Pignataro Maggiore. La proposta si concentra su tre punti principali: sviluppo economico, tutela dell’ambiente e miglioramento del settore scolastico. Durante gli incontri pubblici, ha illustrato le iniziative che intende promuovere per favorire il rilancio del territorio e migliorare le condizioni di vita dei cittadini.

Nel percorso verso le prossime elezioni amministrative di maggio, Gerardo Barbaro, candidato al consiglio comunale con Cesare Cuccaro, pone al centro della sua visione un tema cruciale: costruire un futuro concreto per Pignataro Maggiore, fondato su sviluppo, lavoro e qualità della vita. Una.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Ambiente, sviluppo e realismo: la lezione di Vincenzo Pepe tra tecnologia e cultura(Adnkronos) - Che cos'è davvero l'ambiente? Non solo natura, ma un sistema complesso che include cultura, tradizioni, tecnologia e identità. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Micro-forestazione urbana, a Cesena fiorisce la prima Tiny forest; Sviluppo sostenibile. Le idee degli studenti; Call for Partnership _ mobilità attiva, benessere fisico e sicurezza stradale; Giornata Mondiale della Terra. Ambiente, è nata la scuola di formazione CasaIl comandante generale dei carabinieri Luongo e il sindaco Sanna inaugurano il centro di formazione. Un progetto rivolto ai giovani tra i 16 e i 35 anni per promuovere sostenibilità, legalità e partec ... ciociariaoggi.it Inaugurata la Scuola di Formazione Ambientale C.A.S.A.Il taglio del nastro è stato effettuato dal Generale Salvatore Luongo, comandante generale dell’Arma dei Carabinieri ... ciociariaoggi.it Dazi zero! Cina e Africa uniscono le forze per uno sviluppo condiviso A partire dal 1° maggio 2026 la Cina applicherà una politica di dazi zero a tutti i 53 paesi africani con cui ha stabilito relazioni diplomatiche, diventando la prima grande economia mondiale - facebook.com facebook FTP +, la nuova squadra di Rik Verbrugghe, tra sviluppo sostenibile e reality show x.com