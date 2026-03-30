Industria ricerca e innovazione | la Scuola di sviluppo territoriale punta sul Polo chimico

Recentemente, una scuola dedicata allo sviluppo territoriale ha organizzato una lezione incentrata sul ruolo del polo chimico ferrarese. Durante l'evento, si è discusso del riposizionamento del settore petrolchimico come elemento chiave per la crescita industriale della zona. La discussione ha evidenziato come industria, ricerca e innovazione siano collegati nel contesto di questa strategia.

Il petrolchimico si riprende la scena come leva strategica per il futuro produttivo del territorio. È questo il filo conduttore della lezione promossa dalla Scuola di sviluppo territoriale nei giorni scorsi, che accende i riflettori sul Polo chimico ferrarese tra industria, ricerca e innovazione. Un sistema complesso che oggi prova a ricomporsi in una visione organica. Dal 1936 il petrolchimico di Ferrara ha attraversato trasformazioni profonde, passando dalla chimica di base alla produzione avanzata di polimeri e materiali innovativi. Un’evoluzione che ha radici solide: la posizione strategica tra ferrovia, rete stradale e fiume Po e, soprattutto, il contributo scientifico di Giulio Natta, che ha segnato una stagione irripetibile per la chimica italiana. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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