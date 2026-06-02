L’obiettivo è quello di valorizzare la pluralità come fondamento di una comunità inclusiva. Il Comune di Lozza promuove la seconda edizione del “ Festival dell’Intercultura - Costruire Ponti ”. L’appuntamento è in programma da questa domenica fino a domenica 14 giugno, con sette giorni di eventi gratuiti che intrecciano cultura, gastronomia, musica, sport e dialogo. L’edizione 2026 prosegue il percorso avviato lo scorso anno introducendo un nuovo tema: la scoperta. Negli anni ‘50 Rita Levi Montalcini rivoluzionò la scienza con la scoperta dell’ Ngf (Nerve growth factor), la proteina che guida i neuroni a trovarsi, connettersi e sopravvivere.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La scoperta come fattore di crescita. Torna il Festival dell’Intercultura

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