Amarela la poesia dell’intercultura vince l’Integrazione Film Festival
Il cortometraggio intitolato «Amarela», diretto dal regista brasiliano Hayato Saito, si è aggiudicato il premio principale all’Integrazione Film Festival. La pellicola racconta la storia di un’adolescente con origini nippo-brasiliane, interpretata dal protagonista, e si distingue per la sua rappresentazione dell’interculturalità. La cerimonia di premiazione si è svolta di recente, con il pubblico e la giuria che hanno premiato il film per la sua narrazione e sensibilità.
IL CONCORSO. Vince il cortometraggio del regista brasiliano Hayato Saito che ha per protagonista un’adolescente nippo-brasiliana. Miglior documentario «Altrimenti inventa». Mariame N’Diaye miglior attrice. Piovono premi alla ventesima edizione di IFF – Integrazione Film Festival, il concorso cinematografico internazionale dedicato a inclusione, identità contemporanee e diritti, un progetto di Cooperativa Impresa Sociale Ruah, con il supporto tecnico di Lab 80 e realizzato con il sostegno e il patrocinio del Comune di Bergamo che si è svolto all’Auditorium di piazza della Libertà a Bergamo dal 12 al 16 maggio e che si è concluso ieri sera con la serata di premiazione e la proiezione dei film vincitori dopo cinque intense giornate che hanno fatto registrare la presenza di 2. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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