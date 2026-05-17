Amarela la poesia dell’intercultura vince l’Integrazione Film Festival

Il cortometraggio intitolato «Amarela», diretto dal regista brasiliano Hayato Saito, si è aggiudicato il premio principale all’Integrazione Film Festival. La pellicola racconta la storia di un’adolescente con origini nippo-brasiliane, interpretata dal protagonista, e si distingue per la sua rappresentazione dell’interculturalità. La cerimonia di premiazione si è svolta di recente, con il pubblico e la giuria che hanno premiato il film per la sua narrazione e sensibilità.

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