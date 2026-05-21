Personae i volti dell’intercultura popolano la galleria a cielo aperto di via Zirardini

Da ravennatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino al 9 giugno, la galleria a cielo aperto di via Zirardini ospita l’esposizione “Personae”, un progetto artistico partecipativo realizzato dal collettivo Colleria in occasione del Festival delle Culture. L’installazione presenta ritratti di volti rappresentativi dell’intercultura, dipinti direttamente sui muri della via. L’iniziativa coinvolge artisti e cittadini, creando un ponte tra differenti identità culturali attraverso l’arte pubblica. La mostra trasforma temporaneamente il quartiere in un’esposizione a cielo aperto dedicata alla diversità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fino al 9 giugno la galleria a cielo aperto di via Zirardini si colora con i ritratti di “Personae”, il progetto artistico partecipativo ideato dal collettivo Colleria nell’ambito del Festival delle Culture. Manifesti, volti, frammenti di immagini e identità differenti abitano lo spazio urbano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Una galleria a cielo aperto lungo la T1: pensiline d’arte nel progetto App!

I lavori grafici degli studenti nella galleria a cielo apertoLa galleria a cielo aperto di via Pier Maria Caporali a Cesena si è trasformata in un vibrante spazio di riflessione civica e artistica in occasione...

I sette volti dell’universo giovanile che non studia né lavoraTrovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Pur essendosi ridotta, la platea dei giovani Neet, acronimo che significa Not in employement ... corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web