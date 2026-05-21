Personae i volti dell’intercultura popolano la galleria a cielo aperto di via Zirardini
Fino al 9 giugno, la galleria a cielo aperto di via Zirardini ospita l’esposizione “Personae”, un progetto artistico partecipativo realizzato dal collettivo Colleria in occasione del Festival delle Culture. L’installazione presenta ritratti di volti rappresentativi dell’intercultura, dipinti direttamente sui muri della via. L’iniziativa coinvolge artisti e cittadini, creando un ponte tra differenti identità culturali attraverso l’arte pubblica. La mostra trasforma temporaneamente il quartiere in un’esposizione a cielo aperto dedicata alla diversità.
Fino al 9 giugno la galleria a cielo aperto di via Zirardini si colora con i ritratti di “Personae”, il progetto artistico partecipativo ideato dal collettivo Colleria nell’ambito del Festival delle Culture. Manifesti, volti, frammenti di immagini e identità differenti abitano lo spazio urbano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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