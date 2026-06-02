All'inizio del torneo, Arnaldi si trovava alla posizione numero 104 e Berrettini alla 105. Ora, entrambi sono oltre la top 30, avendo guadagnato più di 50 posizioni rispetto alla classifica precedente. La loro ascesa è stata rapida e significativa, riflettendo risultati recenti nei match disputati. I due tennisti hanno migliorato notevolmente il loro ranking in poche settimane di competizioni.

Questa è una doppia storia di resilienza, di corpi sfilacciati e ricomposti, di amore viscerale per il tennis e l’agonismo, ma anche, più prosaicamente, di posizioni scalate in classifica. I due Matteo, Arnaldi e Berrettini, vedono in questo Roland Garros il teatro della rinascita. Il primo, 25 anni, è stato tra gli eroi di Davis nel 2023 ed è arrivato al numero 30 nel 2024; il secondo, 30 anni, beh, ha fatto da precursore a quest’età dell’oro del tennis italiano, con la storica finale di Wimbledon nel 2021 e il 6° posto nel ranking mondiale. Hanno cominciato questa cavalcata parigina fuori dai top 100: n. 104 Arnaldi, n. 105 Berrettini. Ma la rincorsa del tennista ligure è iniziata prima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La scalata dei due Matteo: erano fuori dai 100, ora vedono la top 30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ZUCCONE CAMPELLI | 2.161M dal CANALE dei CAMOSCI + CANALE DELLA MADONNINA

Notizie e thread social correlati

4×100 maschile, Italia fuori dai Mondiali: ora serve il ranking dei tempiLa staffetta 4×100 metri maschile italiana non ha ottenuto la qualificazione ai Mondiali del 2027 di Pechino.

L’Italia è (per ora) fuori dai Mondiali con la 4×100 maschile! Da Campioni Olimpici all’Inferno, quanto manca Jacobs…L’Italia non parteciperà ai Mondiali di atletica 2027 nella staffetta 4x100 maschile, dopo aver vinto l’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Argomenti più discussi: Matteo Bonalumi conquista il Makalu: La mia scalata più difficile; Quante posizioni guadagna Matteo Arnaldi nel ranking ATP? Planata folle di 51 posti e altri 19 in palio con Berrettini!; Podismo: stamattina il memorial Occhiolini-Tognalini. I big corrono in centro. Scatta la gara nazionale; I due nuovi pentiti: Una percentuale andava a Matteo.

Comunque #Urso ministro del sottosviluppo economico non ha rivali ma dopo il ginecologo alla Corte dei Conti, #Meloni nomina un GOMMISTA a vigilare fondi del #Pnrr, e la #Lega un ELETTRICISTA a social media manager. Sembrava uno scherzo, no x.com