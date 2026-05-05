4×100 maschile Italia fuori dai Mondiali | ora serve il ranking dei tempi

La staffetta 4×100 metri maschile italiana non ha ottenuto la qualificazione ai Mondiali del 2027 di Pechino. Durante le World Rela7s di Gaborone, gli atleti italiani non sono riusciti a entrare tra le dodici squadre che si sono guadagnate il pass diretto alla competizione. La mancata qualificazione avviene in un momento in cui il ranking dei tempi potrebbe diventare determinante per definire le partecipanti.

La 4×100 maschile italiana è al momento fuori dai Mondiali 2027 di Pechino. Alle World Rela7s di Gaborone, infatti, gli azzurri non sono riusciti a conquistare uno dei dodici pass diretti messi in palio nel weekend. Un risultato pesante per una staffetta che negli ultimi anni ha vinto tutto: oro olimpico a Tokyo, argento mondiale nel 2023 e titolo europeo nel 2024. La missione in Botswana era complicata fin dall’inizio, soprattutto per le assenze di uomini chiave come Marcell Jacbos, Lorenzo Patta, Filippo Tortu e Matteo Merluzzo. In pista c’era solo Fausto Desalu tra i protagonisti dell’oro olimpico di Tokyo, mentre Chituru Ali deve ancora trovare la condizione migliore.🔗 Leggi su Sportface.it

Oro dell'Italia con Record del Mondo nella 4×50 stile mista | Europei in vasca corta 2025

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