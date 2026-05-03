L’Italia non parteciperà ai Mondiali di atletica 2027 nella staffetta 4x100 maschile, dopo aver vinto l’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Meno di cinque anni dopo quel successo, la squadra italiana si trova ora esclusa dalla competizione internazionale in programma. La squadra olimpica, che aveva conquistato il titolo olimpico, non si è qualificata per la prossima rassegna mondiale, segnando un cambio rispetto ai risultati ottenuti pochi anni fa.

Dall’apoteosi totale alle Olimpiadi di Tokyo 2020 al rischio di non correre ai Mondiali 2027 di atletica: sono passati meno di cinque anni dal memorabile trionfo nella capitale giapponese e, per il momento, l’Italia è fuori dalla prossima rassegna iridata con la 4×100 maschile. I primi dodici pass sono stati messi in palio alle World Relays, ma il weekend sulla pista di Gaborone (Botswana) è stato avaro di soddisfazione: prova sottotono nella batterie di ieri, riscontro non sufficiente nel round di ripescaggio. Il quartetto tricolore doveva chiudere nelle prime due posizioni della propria serie per meritarsi la qualificazione ai Mondiali, ma ci si è dovuti accontentare della quarta piazza con il crono di 38.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia è (per ora) fuori dai Mondiali con la 4×100 maschile! Da Campioni Olimpici all’Inferno, quanto manca Jacobs…

Notizie correlate

World Relays, Italia fuori con la 4×100 maschile: si complica la via per i MondialiBrutte notizie per l’Italia nell’atletica: gli uomini azzurri della 4×100 non parteciperanno alle World Relays, tempo troppo alto Oggi ci si...

Quanto ci costa l’Italia ancora fuori dai Mondiali: un crac economico da 1 miliardo di euroL'Italia fuori dai Mondiali per la terza volta consecutiva è stato uno shock per tutto il mondo del calcio, che ha iniziato immediatamente la propria...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Joel Retornaz, come è cambiato il curling in Italia: a Milano Cortina 2026 obiettivo medaglia; Vela: Semaine Olympique Francaise, risultati e medaglie dell'Italia; MONDIALI DI BREAK DANCE ALL’AQUILA: ARRIVANO CAMPIONI OLIMPICI PARIGI 2024 E RED BULL BC ONE ITALY; I campioni olimpici Vittozzi e Giacomel incontrano la Comunità di Fiemme a Cavalese, 7 maggio 2026.

L'Italia che vince ricevuta da Mattarella. Lollobrigida a Gravina: Mi sono fatta una risata. Goggia sponsorizza Malagò per la FigcIl presidente Mattarella: Scritta una pagina indimenticabile Questi giochi hanno scritto una pagina indimenticabile - ha detto il Presidente della Repubblica -. I medaglieri sono colmi e abbiamo ... corrieredellosport.it

Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi 2026 in diretta: Bolle incanta l'Arena, Malagò. «L'Italia ha mantenuto la promessa». Spenti i bracieri, ovazione per Achille Lauro(Francesco Battistini, inviato a Verona) Dame e cicisbei, madame Butterfly in taffetà e carabinieri col pennacchio, fontane di luce e lampadari danzanti, cavalieri in polpe e candelabri rotanti, ... corriere.it

Chi ha detto che i campioni olimpici sono irraggiungibili Ieri alla Sportfly, Massimiliano Rosolino ci ha dimostrato che la vera grandezza sta nell’umiltà. Tra una correzione tecnica e una battuta, ha guidato i nostri atleti in una Masterclass che definire “galva - facebook.com facebook