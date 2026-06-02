Anthea ha vinto la puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda lunedì 1 giugno. La finale è stata caratterizzata da colpi di scena, rimonte inattese e molte emozioni. La nuova campionessa ha ribaltato le aspettative e si è aggiudicata il titolo. La trasmissione ha mostrato un susseguirsi di momenti di tensione e suspense durante tutta la puntata.

Colpi di scena, rimonte inattese e una finale ricca di emozioni hanno caratterizzato la puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda lunedì 1 giugno. In studio si sono sfidati Anthea, Alessandro e Nadia, protagonisti di una gara combattuta fino agli ultimi minuti e capace di ribaltare ogni pronostico. Nelle prime manche sembrava infatti che il destino della partita fosse già scritto. A prendersi la scena è stato Alessandro, concorrente napoletano e medico laureato in biologia, che è riuscito a centrare uno degli obiettivi più ambiti del programma. Grazie a una brillante intuizione durante il segmento Jackpot, il concorrente ha conquistato il celebre maialino del valore di ben 34mila euro, facendo esplodere l’entusiasmo del pubblico in studio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - La ruota della fortuna, arriva Anthea e ribalta tutto: chi è la nuova campionessa

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