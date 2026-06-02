Anthea diventa campionessa della Ruota della Fortuna Scotti | È la più giovane di sempre ha 22 anni
Anthea ha vinto la Ruota della Fortuna diventando la più giovane campionessa di sempre, con 22 anni. Ha superato un concorrente precedente, Alessandro, e il conduttore ha sottolineato questa età record. La vittoria è avvenuta durante l’ultima puntata, con Anthea che ha raggiunto il punteggio necessario per aggiudicarsi il titolo. La concorrente ha ottenuto anche alcuni premi in denaro e altri riconoscimenti.
Anthea diventa campionessa scalzando Alessandro. È la più giovane concorrente a guadagnare il titolo, infatti ha solo 22 anni, come ricorda anche Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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