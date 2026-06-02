Anthea diventa campionessa della Ruota della Fortuna Scotti | È la più giovane di sempre ha 22 anni

Notizia in breve

Anthea ha vinto la Ruota della Fortuna diventando la più giovane campionessa di sempre, con 22 anni. Ha superato un concorrente precedente, Alessandro, e il conduttore ha sottolineato questa età record. La vittoria è avvenuta durante l’ultima puntata, con Anthea che ha raggiunto il punteggio necessario per aggiudicarsi il titolo. La concorrente ha ottenuto anche alcuni premi in denaro e altri riconoscimenti.