Martedì 14 aprile è andata in onda una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, uno dei programmi che ormai si sono stabilmente inseriti nel prime time televisivo. La puntata si è conclusa con l’incoraggiamento dei conduttori alla nuova campionessa, che ha mostrato emozione nel ricevere il premio. Tuttavia, il finale non ha soddisfatto completamente il pubblico, lasciando alcune perplessità tra gli spettatori.

Come ogni sera, anche martedì 14 aprile è andata in onda una nuova puntata dell’ access prime time che sembra ormai aver definitivamente conquistato il palinsesto televisivo, ovvero La Ruota della Fortuna. Come sempre Gerry Scotti è tornato su Canale5 con il celebre game show affiancato come da tradizione dalla bellissima Samira Lui. A introdurre la nuova puntata ci hanno pensato i Fortuna Five che, questa volta, hanno anche festeggiato uno dei loro protagonisti, il batterista Fornaciari: “Festeggiamo insieme il compleanno di Diego Fornaciari, non si dice l’età di un’artista, vi dico solo che è il più giovane della band, con i suoi 62 anni” ha esclamato infatti Gerry con la consueta ironia.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, commozione per la nuova campionessa ma il finale non conquista

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