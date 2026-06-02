Sabato 6 giugno si svolge la corsa podistica “Run per Colli” a Borgo a Buggiano. L’evento, giunto alla sua edizione, vede partecipanti di diverse età e livelli atletici. La gara si svolge su un percorso che attraversa le colline della zona, con partenza e arrivo in centro paese. Sono previste diverse categorie e premi per i vincitori. La manifestazione coinvolge anche attività di intrattenimento e momenti di socializzazione per i partecipanti.

Borgo a Buggiano (Pistoia), 2 giugno 2026 – Sabato 6 giugno torna uno degli appuntamenti più apprezzati del panorama podistico della Valdinievole. Grazie all'impegno della dinamica ASD RUN.DAGI, sabato 6 giugno andrà in scena la Run per Colli, manifestazione podistica competitiva sulla distanza di 10 chilometri che unisce sport, territorio e convivialità. Il ritrovo è fissato alle ore 18.30 in Piazza del Grano a Borgo a Buggiano, mentre la partenza verrà data alle ore 19.30. La manifestazione si svolgerà sotto l'egida della UISP Comitato di Pistoia. Il percorso porterà gli atleti ad affrontare le caratteristiche salite che conducono verso il suggestivo borgo di Colle di Buggiano, sfiorando l'antico castello e offrendo scorci di grande fascino sulla Valdinievole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Run per Colli di Borgo a Buggiano ripropone sport e aggregazione

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Arriva la 10° edizione della Sgranar per Colli

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