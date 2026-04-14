Rimini Marathon 2026 | tre giorni di sport tra Campionati Italiani Assoluti Ten Miles Family Run e Kids Run

La Rimini Marathon 2026 si svolgerà dal 17 al 19 aprile e comprenderà diverse gare tra cui i Campionati Italiani Assoluti di Maratona, i Ten Miles, la Family Run e la Kids Run. Questa sarà l’undicesima edizione della manifestazione, che si terrà nella città romagnola. Il Consiglio federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera ha confermato Rimini come sede dei Campionati Italiani Assoluti di maratona, assegnandole questa responsabilità.