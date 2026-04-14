Rimini Marathon 2026 | tre giorni di sport tra Campionati Italiani Assoluti Ten Miles Family Run e Kids Run
La Rimini Marathon 2026 si svolgerà dal 17 al 19 aprile e comprenderà diverse gare tra cui i Campionati Italiani Assoluti di Maratona, i Ten Miles, la Family Run e la Kids Run. Questa sarà l’undicesima edizione della manifestazione, che si terrà nella città romagnola. Il Consiglio federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera ha confermato Rimini come sede dei Campionati Italiani Assoluti di maratona, assegnandole questa responsabilità.
In occasione della undicesima edizione della Rimini Marathon, in programma domenica 19 aprile, il Consiglio federale della Fidal ha assegnato alla città di Rimini lo svolgimento dei Campionati Italiani Assoluti di Maratona. La manifestazione, di rilievo nazionale e internazionale, vedrà per la.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Liuc Run a Castellanza: tra sfida 10km e Family Run il 19 aprileIl 19 aprile Castellanza ospiterà la Liuc Run, evento che rappresenta il secondo atto del circuito Running People.
Leggi anche: Acea Run Rome The Marathon: edizione memorabile tra sport, impegno sociale e civile