Latina | centro di aggregazione giovanile a Borgo Podgora pubblicato avviso

Il Comune di Latina ha pubblicato un avviso pubblico regionale per partecipare all'iniziativa “Giovani Insieme”, che mira a creare nuovi centri di aggregazione giovanile nel territorio. La decisione riguarda il centro di Borgo Podgora, dove si intende sviluppare uno spazio dedicato ai giovani. La partecipazione è aperta a proposte e progetti legati a questa iniziativa.

Il Comune di Latina ha deciso di partecipare all’avviso pubblico regionale intitolato “Giovani Insieme”, un’iniziativa mirata alla creazione di centri di aggregazione giovanile sul territorio. “Con una delibera di giunta, su indirizzo dell’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato, è stato approvato il progetto che l’ente di piazza del Popolo intende candidare. Questo progetto prevede la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile presso i locali comunali di Borgo Podgora, ex sede della circoscrizione amministrativa. L’obiettivo è quello di creare uno spazio aperto, inclusivo e dinamico, dedicato ai giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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