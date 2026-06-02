Un uomo è stato trovato morto nel centro di Arezzo, con simboli misteriosi tracciati sul corpo. La scena presenta una rosa d’ombra disegnata accanto alla vittima. La polizia ha sequestrato alcuni oggetti nella sua abitazione, tra cui un libro di testi esoterici. Non sono stati ancora chiariti i motivi del decesso. Gli investigatori stanno analizzando i reperti e le testimonianze raccolte nella zona. Nessuna ipotesi esclusa al momento.

Arezzo, 2 giugno 2026 – “ La Rosa d’Ombra” di Angelo Rossi: un thriller esoterico nato nel cuore di Arezzo. Giovedì 4 giugno, alle ore 18.30, il Caffè Veneto di Arezzo ospiterà la presentazione di La Rosa d’Ombra, romanzo d’esordio di Angelo Rossi pubblicato da Edizioni Helicon. Il libro sarà disponibile in libreria a partire da venerdì 5 giugno. Un gruppo di ragazzi, una scoperta inquietante nei dintorni d i Arezzo e trent’anni di silenzio. È da questi elementi che prende vita La Rosa d’Ombra, un thriller esoterico che intreccia mistero, amicizia e segreti sepolti nel passato. Quando una serie di eventi inspiegabili riporta alla luce un episodio che credevano dimenticato, i protagonisti, ormai adulti e profondamente cambiati, sono costretti a riunirsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “La Rosa d’Ombra” di Angelo Rossi: un thriller esoterico nato nel cuore di Arezzo

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La rosa d'ombra - Un thriller esoterico

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