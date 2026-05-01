Nel quartiere Monticchio, situato nella zona nord-est di Manfredonia, si trova una delle aree più caratteristiche della città. Conosciuto anche come una piccola “Monte Sant’Angelo”, il quartiere si distingue per alcune peculiarità urbanistiche e storiche. La sua posizione e le strutture presenti contribuiscono a renderlo un punto di riferimento locale, caratterizzato da un tessuto urbano che riflette aspetti dell’urbanistica sociale pugliese.

Il quartiere Monticchio, situato nella zona nord-est di Manfredonia, rappresenta una delle pagine più affascinanti dell'urbanistica sociale pugliese. Sebbene le sue prime tracce risalgano agli anni Venti (quando l'area era una sconfinata distesa di fichi d'India, come testimoniato dalle foto dell'Archivio Luce del 1928) la sua vera identità nasce e si fortifica a partire dal 1948. Molti migranti acquistarono piccoli lotti di terreno agricolo, trasformando con le proprie mani quel paesaggio di spine e roccia in un'area residenziale. Per decenni, il resto della città guardò a Monticchio come a una zona "ghettizzata", un'enclave montanara trapiantata sul mare dove usi, costumi e legami sociali restavano quelli del paese d'origine.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Monticchio, la piccola “Monte Sant’Angelo” nel cuore di Manfredonia

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