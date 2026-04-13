In alcune conversazioni si parla di Arezzo come di una città priva di spazi verdi, descrivendola come invivibile e molto calda. Alcuni commentatori sostengono che l’ambiente urbano sia eccessivamente caldo, paragonandolo a zone desertiche come Dubai senza condizionatori. La discussione si concentra sulle condizioni ambientali della città e sulla presenza di aree verdi, spesso oggetto di polemiche tra cittadini e amministrazione.

Arezzo città “senza verde”, città invivibile, città rovente. oh via, a sentire qualcuno pare d’esse a Dubai senza condizionatore. Poi esci di casa, fai du’ pedalate o quattro passi e ti ritrovi in mezzo al verde vero, mica quello disegnato col righello. La Fiab alza la voce dopo le inaugurazioni e punta il dito: poche piante, poca ombra, poche fontanelle. E sulle fontanelle, diciamolo piano ma chiaro: anche se ce ne fossero dieci in più, finirebbero come quella della Chimera. a secco fisso. Quindi sì, magari qualcuna in più farebbe anche comodo, ma non è che si risolve il Sahara aretino così. Piazza Giotto? Troppo calda, dicono. Ma Arezzo non è Milano né tantomeno una metropoli tutta cemento e smog.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo senz’ombra? O forse c’è chi polemizza anche co’ l’ombra dell’ortica

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