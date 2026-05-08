Celik verso il rinnovo con la Roma | Gasperini spinge per la permanenza Ok del turco

Il difensore turco ha manifestato la volontà di rimanere in questa stagione, mentre la società sta lavorando per prolungare il suo attuale contratto, che scade a breve. L'allenatore, nel frattempo, ha espresso interesse nel trattenere il giocatore, e le parti stanno definendo gli ultimi dettagli delle trattative. La decisione dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, con un'attenzione particolare alle condizioni dell’accordo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui