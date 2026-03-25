Calciomercato Juve fari su Celik | il difensore in scadenza con la Roma e le mosse per blindare la retroguardia

La Juventus sta valutando l'acquisto di un difensore in scadenza di contratto con un club della Serie A. Il giocatore in questione è attualmente senza contratto e ha ricevuto interesse da parte della società torinese. Le trattative sono in corso e si stanno definendo le strategie per rinforzare la linea difensiva in vista delle prossime competizioni.