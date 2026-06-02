A Napoli si svolgono il 3 e 4 giugno due giorni di confronto tra i principali specialisti italiani di rinoplastica. L'evento riunisce professionisti del settore per discutere delle nuove tecniche e innovazioni nella chirurgia estetica del naso. Durante le giornate, sono previsti interventi, workshop e sessioni di approfondimento dedicati alle ultime novità in campo chirurgico e alle pratiche più avanzate. L'iniziativa si concentra sull'evoluzione della rinoplastica e sulle future prospettive della disciplina.

La rinoplastica guarda al futuro e il futuro, per due giorni, passa da Napoli. Il 3 e 4 giugno il capoluogo campano ospiterà ilSecondo Corso di Rinoplastica Estetica e Funzionale, appuntamento che riunirà alcuni dei più autorevoli specialisti italiani per discutere le nuove frontiere della chirurgia del naso. Una disciplina in continua evoluzione che oggi guarda alle nuove tecnologie, all’innovazione scientifica e, soprattutto, alla funzione respiratoria. Se in passato la rinoplastica era percepita prevalentemente come un intervento estetico, oggi rappresenta un percorso chirurgico sempre più complesso e personalizzato, nel quale armonia del volto, respirazione e stabilità strutturale del naso devono procedere insieme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ildifforme.it - La rinoplastica guarda al futuro: a Napoli due giorni di confronto tra i maggiori specialisti italiani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, Manna guarda al futuro: due centrocampisti per il dopo Lobotka-AnguissaIl Napoli sta lavorando per rafforzare il reparto centrale in vista della prossima stagione.

Telese, la sclerosi multipla al centro del confronto tra specialisti e pazientiA Telese si è svolto un incontro tra specialisti e pazienti dedicato alla sclerosi multipla.