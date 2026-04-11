Il Napoli sta lavorando per rafforzare il reparto centrale in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo sta monitorando due giocatori: Richard Rios del Benfica e João Gomes del Wolverhampton. La società ha già avviato i contatti per valutare le possibilità di inserimento di questi centrocampisti nel progetto tecnico. L’obiettivo è trovare eventuali alternative a Lobotka e Anguissa, i due attuali titolari del ruolo.

Il Napoli pensa alla volata Scudetto, con l’obiettivo di sognare un finale al cardiopalma. Giovanni Manna prepara la squadra per la prossima stagione e cerca già gli eventuali sostituti di Lobotka e Anguissa: il Napoli segue Richard Rios del Benfica e João Gomes del Wolverhampton per il centrocampo. Lobotka e Anguissa ad un bivio: i nomi scelti dal Napoli per il centrocampo. Gli azzurri non si fermano al presente. Come rivela il “Corriere del Mezzogiorno”, la dirigenza partenopea ha già identificato i sostituti della mediana titolare. Richard Rios del Benfica e João Gomes del Wolverhampton sono i due profili su cui Manna ha concentrato l’attenzione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Manna guarda al futuro: due centrocampisti per il dopo Lobotka-Anguissa

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Calciomercato Napoli, Manna e Conte devono ringiovanire: occhi su Anguissa e LobotkaL'obiettivo è chiaro: bisognerà ringiovanire una rosa che oggi è la più anziana della Serie A.