Telese la sclerosi multipla al centro del confronto tra specialisti e pazienti

A Telese si è svolto un incontro tra specialisti e pazienti dedicato alla sclerosi multipla. L’evento si è tenuto nella Sala Goccioloni e ha visto la partecipazione di professionisti di diversi settori legati alla riabilitazione e alla gestione della malattia. Durante l’incontro sono stati affrontati vari aspetti legati alle terapie e alle cure, con interventi rivolti a chiarire dubbi e condividere esperienze tra coloro che convivono con questa condizione.

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L’incontro, coordinato dal responsabile scientifico dott. Ivano Giuseppe Romano, ha visto una partecipazione attiva di professionisti sanitari provenienti da diversi ambiti, confermando quanto la gestione della sclerosi multipla richieda oggi un approccio multidisciplinare, in grado di integrare competenze cliniche, riabilitative e psicologiche. Nel corso dei lavori, la dottoressa Maria D’Apolito, neurologa, il dottor Marco Della Cava, fisiatra del Centro AISM di Genova, e la dottoressa Annaiolanda Bello, fisiatra dell’A.O. San Pio, hanno approfondito aspetti legati all’evoluzione della malattia, alla presa in carico del paziente e alla continuità assistenziale, evidenziando l’importanza di percorsi coordinati e personalizzati. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Telese, la sclerosi multipla al centro del confronto tra specialisti e pazienti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Telese, convegno sulla sclerosi multipla e riabilitazione centrata sul pazienteSabato 16 maggio 2026 la Sala Goccioloni delle Terme di Telese ospiterà un evento formativo ECM dal titolo “Sclerosi Multipla – La Centralità del... Sclerosi multipla: convegno sulle migliori risposte diagnostico-terapeutiche ai bisogni dei pazientiLa sclerosi multipla è una delle principali cause di disabilità neurologica nelle persone giovani e adulte. Sclerosi multipla: pazienti protagonisti nella ricercaÈ importante che i malati diventino attori decisionali nella definizione delle priorità scientifiche. È l’obiettivo al centro dell’Agenda 2030 promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Ai ... corriere.it Telese, convegno sulla sclerosi multipla e riabilitazione centrata sul pazienteA Telese Terme convegno ECM sulla sclerosi multipla: riabilitazione e presa in carico multidisciplinare del paziente. fremondoweb.com