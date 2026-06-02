Un secolo fa, le persone che aspettavano posta, merci o viaggi guardavano verso l’orizzonte, sperando di vedere un idrovolante in volo sulla linea commerciale tra Trieste, Venezia, Pavia e Torino. Oggi, i fiumi e i laghi vengono utilizzati come piste di atterraggio per gli idrovolanti, che si ammarano sul Ticino. Uno spettacolo che richiama le rotte storiche di un secolo fa.

Un secolo fa chi aspettava posta, merci o persone guardava verso l’orizzonte nella speranza di veder comparire un idrovolante in servizio sulla prima linea aerea commerciale Trieste-Venezia-Pavia-Torino. Quei primi 100 anni sono stati celebrati domenica con la rievocazione di un tempo in cui gli aeroporti erano ancora poco diffusi e gli idrovolanti rappresentavano una soluzione ideale per collegare città e territori sfruttando fiumi, laghi e specchi d’acqua come piste naturali. Con la casa galleggiante della Battellieri Colombo trasformata in campo base, sono stati ripercorsi i 250 chilometri del primo viaggio voluto dalla compagnia triestina Sisa (Società Italiana Servizi Aerei), la prima a iniziare un trasporto aereo regolare in Italia, collegando Trieste a Torino con gli scali intermedi di Venezia e Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rievocazione storica. Fiumi e laghi come piste: ammarano gli idrovolanti . Uno spettacolo sul Ticino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Strage tra fiumi e laghi italiani: tre morti in due giorni, un altro giovane disperso nel TicinoIn due giorni, tre persone sono morte in incidenti legati a laghi e fiumi italiani.

I salmoni drogati con la cocaina mostrano comportamenti anomali: “Fiumi e laghi pieni a causa del consumo umano”In molte acque dolci, come fiumi e laghi, sono state rilevate elevate concentrazioni di cocaina e dei suoi metaboliti.

Argomenti più discussi: La rievocazione storica. Fiumi e laghi come piste: ammarano gli idrovolanti . Uno spettacolo sul Ticino; Potenza, oggi è il giorno della Storica Parata dei Turchi.

La rievocazione storica. Fiumi e laghi come piste: ammarano gli idrovolanti . Uno spettacolo sul TicinoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it

Monza, venerdì 5 e sabato 6 giugno la Rievocazione storicaMONZA – La macchina del tempo è pronta a partire. Il centro storico di Monza si appresta a vivere un weekend straordinario all’insegna della storia e delle tradizioni. Venerdì 5 e sabato 6 giugno 2026 ... monzaindiretta.it