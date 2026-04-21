I salmoni drogati con la cocaina mostrano comportamenti anomali | Fiumi e laghi pieni a causa del consumo umano

In molte acque dolci, come fiumi e laghi, sono state rilevate elevate concentrazioni di cocaina e dei suoi metaboliti. Questi livelli sono attribuibili all’ampio consumo umano, soprattutto nelle aree urbane, dove le acque reflue vengono scaricate senza trattamenti adeguati. Recenti studi hanno mostrato che anche i salmoni che vivono in questi ambienti presentano comportamenti anomali, probabilmente influenzati dalla presenza di sostanze stupefacenti nelle acque.

I fiumi e i laghi hanno concentrazioni elevate di cocaina e dei suoi metaboliti a causa dell'enorme consumo umano, soprattutto negli ambienti urbani dove scaricano le acque reflue. I pesci esposti a questa sostanza stupefacente mostrano alterazioni nel comportamento e danni ai tessuti. Ora un nuovo studio condotto sui salmoni mostra le alterazioni innescate dalla droga.🔗 Leggi su Fanpage.it

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