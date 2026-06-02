La Repubblica volle costruire una pagina nuova | la festa del 2 giugno a Reggio Emilia

Notizia in breve

Reggio Emilia ha celebrato il 2 giugno con eventi pubblici e manifestazioni ufficiali in occasione dell’ottantesimo anniversario della Repubblica. La giornata è stata dedicata a momenti commemorativi e cerimonie, con partecipazione di autorità e cittadini. Le celebrazioni si sono svolte in diverse piazze, con discorsi e iniziative culturali. La festa ha coinvolto anche scuole e associazioni locali, che hanno organizzato attività per ricordare la nascita della Repubblica italiana.