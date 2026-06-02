La Repubblica volle costruire una pagina nuova | la festa del 2 giugno a Reggio Emilia

Da ilrestodelcarlino.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Reggio Emilia ha celebrato il 2 giugno con eventi pubblici e manifestazioni ufficiali in occasione dell’ottantesimo anniversario della Repubblica. La giornata è stata dedicata a momenti commemorativi e cerimonie, con partecipazione di autorità e cittadini. Le celebrazioni si sono svolte in diverse piazze, con discorsi e iniziative culturali. La festa ha coinvolto anche scuole e associazioni locali, che hanno organizzato attività per ricordare la nascita della Repubblica italiana.

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Reggio Emilia, 2 giugno 2026 – Città in festa per l’ottantesimo anniversario della Repubblica. Stamattina una folla di persone si è riunita in Piazza martiri del 7 luglio per celebrare un evento carico di importanza storica: 80 anni fa nasceva la Repubblica, frutto della vittoria sul nazifascismo e dell’esito referendario che l’ha vista trionfare sulla monarchia. Una celebrazione emozionante alla quale hanno partecipato le principali istituzioni della città. Alzabandiera, inno nazionale e onore ai caduti Cominciata con la cerimonia dell’alzabandiera, accompagnata dall’inno nazionale suonato dalla ‘Filarmonica Città del Tricolore’,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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